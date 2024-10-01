Erzurum İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünden Trabzon’dan gelen gençlere yönelik misafirperverlik içeren bir program düzenlendi.Erzurum İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Trabzon Sürmene İlçe Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yaz Kur’an kurslarında eğitim gören ve yeni eğitim öğretim dönemine başlarken moral ve motivasyon olması açısından Erzurum’a düzenlenen gezide öğrencilere rehberlik edildi.Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese, Mecidiye tabyaları Üç Kümbetler ve Abdurrahman Gazi türbesi gibi birçok tarihi mekanların ziyaret edildiği gezide İl Gençlik Koordinatörü Ahmet Gürler, İl Koordinatör yardımcısı Abdulnasır Kımışoğlu ve Manevi Danışman Ömer Şeker katılım sağladı.