Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Şahap Paşa Tabyası’nda temizlik yaptı.Tarihimize tanıklık eden ve Erzurum’un savunulmasında büyük önem arz eden ecdat yadigarı tabyalar, "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında temizlenerek gün yüzüne çıkıyor.“Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Vali Mustafa Çiftçi; 23 tabyayı, bakım, onarım ve temizliklerini yapmak üzere Erzurum’da faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluşun sorumluluğuna verdi. Bu kapsamda, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Şahap Paşa Tabyası ve çevresinde detaylı bir temizlik yaparak ecdat yadigarı eserleri adına yakışır bir görüntüye kavuşturdu.Ecdat yadigarı eserleri korumak ve geleceğe aktarmak için bu onurlu vazifeyi yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, şöyle konuştu: “Erzurum Valiliği öncülüğünde ‘Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi’ kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, Ceza ve Tevkifevleri ile Adalet Bakanlığımız bünyesinde Şahap Paşa Tabyamızın bakım ve restorasyonuyla ilgili süreci şeref ve onurla üslendik. Şehit torunları olarak bizlere bu toprakları vatan bırakan ecdadımızın mirasını hakkıyla korumak ve onu gelecek nesillerimize aktarmak, amacıyla büyük bir iştirakle, büyük bir onur ve şerefle bu vazifeyi üzerimize aldık. Sayın Valimize böyle bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimizle bu konuya hassasiyetle eğiliyoruz. İnşallah en güzel şekilde ecdadımıza, atamıza yaraşır şeklide bu tabyaları ayağa kaldırıp, yaşatacağız ve vatandaşlarımızın, çocuklarımızın buraları gezerek bu toprakların nasıl yurt edildiğini görecek şekilde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah projenin devamında birçok kuruluşlarla birlikte Valiliğimizin öncülüğünde güzel çalışmalara imza atacağız. Hayırlara vesile olmasını diyorum. “Erzurum - Tarihin İzinde” evlatlarıyla birlikte üzerine düşeni yapacak ve bunu nihayete erdirecektir” dedi.