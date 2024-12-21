İnönü Üniversitesi TÖTM Kemik İliği Nakli Merkezi, Aferez Ünitesi ve Doku Tipleme Laboratuvarı’nın Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, TÖTM’in kemik iliği naklindeki başarısını vurgulayarak, “TÖTM, son üç yıldır Türkiye’de en çok kemik iliği nakli yapılan hastane konumunda” dedi.Prof. Dr. Erkurt, hastanede yapılan kemik iliği nakillerini değerlendirirken, bu alandaki başarıyı bir ekip çalışmasına bağladı. “Kemik iliği nakli, hematolojinin en ileri tedavi yöntemlerinden biridir” diyen Erkurt, bu tedaviyi “Kanser tedavisini bir yılanla benzetmek gerekirse, kemoterapi bu yılanın kuyruğunu kesebilirken, kök hücre nakli onun başını ezer ve hastalığı tamamen yok eder” şeklinde anlattı. Bu tedavi yönteminin kendisini kemik iliği nakli alanına yönlendirdiğini belirten Erkurt, bu başarıda önemli bir rol oynayan faktörlerden birinin de TÖTM’in geniş altyapısı ve güçlü ekip kadrosu olduğunu ifade etti.TÖTM’in Türkiye’nin en büyük kemik iliği nakli merkezi olduğunu belirten Prof. Dr. Erkurt, “40 ruhsatlı yatağımızla, yılda yaklaşık 200 nakil gerçekleştiriyoruz ve bu başarı, deneyimli öğretim üyelerimiz, uzman doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık personelimizin işbirliğinin bir sonucudur” dedi. Erkurt, hastane yönetiminin desteği ve merkezin gelişmiş altyapısının, başarıda etkili faktörler arasında yer aldığını ekledi.TÖTM’in yalnızca Malatya’dan değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet verdiğini de vurgulayan Prof. Dr. Erkurt, “Merkezimiz, güneydoğu ve doğu Anadolu bölgelerinden gelen hastalar için bir referans hastanesi durumunda. Bu yoğun hasta trafiği, bilimsel yayınlar üretmem ve tecrübemi artırmam açısından büyük fırsatlar sundu” ifadelerini kullandı."Türkiye, kemik iliği naklinde Avrupa’da dördüncü"Prof. Dr. Erkurt, Türkiye’nin kemik iliği nakli alanındaki başarısını da değerlendirdi. Türkiye’de yılda yaklaşık 6 bin kemik iliği nakli gerçekleştirildiğini ve bu sayının ülkeyi Avrupa’da dördüncü sıraya yerleştirdiğini söyledi. Türkiye’deki nakil merkezlerinin, Avrupa ve Amerika standartlarını yakaladığını belirten Erkurt, “Türkiye bu alanda her yıl daha da ileri gidiyor ve uluslararası başarılar elde ediyor” ifadelerine yer verdi.Kemik iliği naklinde teknolojik gelişmelerProf. Dr. Erkurt, TÖTM’deki başarıda teknolojik altyapının önemli rol oynadığını vurgulayarak, “Modern aferez cihazları, kök hücre toplama işlemlerini kolaylaştırıyor. Doku Tipleme Laboratuvarı’ndaki yüksek çözünürlüklü HLA testleri ise doku uyumunu ve doğruluğu artırıyor. Ayrıca, rutin olarak yapılan kimerizm testleri, hasta takibini daha güvenli hale getiriyor” dedi. Erkurt, genetik tahlillerin de modern NGS cihazlarıyla yapıldığını belirterek, bu gelişmelerin tanı ve tedavi süreçlerinde büyük kolaylık sağladığını ifade etti.CAR-T hücre tedavisi ve mezenkimal kök hücre çalışmalarıGelecekte kemik iliği ve kök hücre nakli tedavi yöntemlerinin daha da çeşitleneceğini düşündüğünü belirten Prof. Dr. Erkurt, özellikle CAR-T hücre tedavisi ve mezenkimal kök hücre çalışmalarının kanser tedavisinde umut vaat ettiğini söyledi. Ayrıca, kök hücre ve kemik iliği nakli alanında deneyimli merkezlerin artmasının bu tedavi yöntemlerinin daha yaygın hale gelmesini sağlayacağını ekledi.Kök hücre bağışı çağrısıKök hücre bağışı konusunda da önemli bir çağrı yapan Prof. Dr. Erkurt, “Kök hücre bağışı artık ağrısız ve güvenli bir süreç. TÜRKÖK aracılığıyla bağışçı olmak çok kolay. Sadece Kızılay’a gidip üç tüp kan vererek bağışçı olabilirsiniz. Bu işlemle bir kanser hastasının hayatını kurtarabilirsiniz” dedi. Bağışçı olmanın tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve bağışçıya hiçbir zarar vermediğini vurgulayan Erkurt, 18-50 yaş arasındaki herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.Bilimsel çalışmalar ve uluslararası başarılarProf. Dr. Erkurt, Türkiye’de bilimsel çalışmaların önemine de dikkat çekerek, “Bilim yolunda çok çalışmamız ve üretken olmamız gerekiyor. Genç bilim insanlarının önünü açmalı ve onları desteklemeliyiz. Nobel’i hedeflemeli ve bu doğrultuda ilerlemeliyiz” diye konuştu.