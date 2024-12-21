Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr.İlhan Geçit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülünü alan sıcak demir ustası Yusuf Bayyiğit’i Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı’ndaki atölyesinde ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödül töreninde Malatya’lı zanaatkâr, demirci ustası Yusuf Bayyiğit’e ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülünü takdim etmişti.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 53 yıldır sıcak demir işçiliğini aralıksız sürdüren ve unutulmaya yüz tutmuş ‘Damascus’ tekniğiyle yaptığı el emeği göz nuru bıçaklar ve kılıçlarla bu alanda isminden söz ettiren demirci ustası Yusuf Bayyiğit’i atölyesinde ziyaret ederek, büyük bir titizlik ve emekle hayata geçen eserleri inceledi.Yusuf Bayyiğit’i aldığı ödülden dolayı tebrik eden Başkan Geçit, Anadolu medeniyetinde özel bir yeri olan ‘bıçak ve kılıç’ gibi sanatsal mirasların korunması ve yaşatılması açısından önemli bir misyon üstelenen Yusuf Bayyiğit’in başarılarını takdirle karşıladıklarını söyledi. Yusuf Bayyiğit’in ustalığı ve sanatıyla kültürel mirasın korunmasında öncü isimler arasında yer aldığını ifade eden Başkan Geçit, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülünü alan sıcak demir ustası Yusuf Bayyiğit ustamızı öncelikle hem aldığı ödülden dolayı hem de kültürel miraslarımızın korunması noktasındaki duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Yusuf Ustamızın bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Sanat Sokağındaki atölyesinde birbirinden değerli eserler üreten Yusuf Ustamızı ziyaret ederek bin bir emek ve gayretle yaptığı eserleri yakından inceledik. Ustamız geleneksel yöntemlerle sürdürdüğü bu kadim mesleğiyle bir yandan sanatsal mirasımızın yaşatılmasını sağlarken diğer taraftan yeni nesle bu kadim mesleği öğretmeye çalışıyor. 53 yıldır demir işçiliği gibi zor bir meslek dalını başarıyla yerine getiren Yusuf Ustamızın çabalarını asla unutmayacağız. Bu şehrin kültürüne ve sanatına emek veren zanaatkârlarımızla her zaman gurur duyuyoruz. Yusuf Ustama, değerli eşine ve çocuklarına sağlıklı bir hayat diliyorum” diye konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, teşekkürlerini sunan demirci ustası Yusuf Bayyiğit ise, ‘Damascus’ bıçakları ve kılıçları Başkan Geçit’e tanıttı.