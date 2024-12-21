Bingöl ve 6 ilçesinde 108 gönüllüye 48 saatlik depremde arama kurtarma eğitimi verildi.Cumhuriyetin 100. yılında AFAD Başkanlığı’nın ‘100 bin arama kurtarma personeli’ yetiştirme hedefleri doğrultusunda, Bingöl AFAD tarafından Bingöl merkez, Genç, Solhan, Karlıova, Kığı, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki 108 gönüllüye 48 saatlik ’depremde arama kurtarma’ eğitimleri verildi. Bu eğitimlerin, gönüllülerin kurtarma becerilerini geliştirmeleri ve acil durumlarda etkili olmaları için verildiği kaydedildi. Eğitimlerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması, gönüllülerin hem teorik bilgi hem de pratik becerilerini kazanmalarını sağladı.MEB AKUB lideri Serhat Bürke, bu eğitimlerin sadece bir başlangıç olduğunu ve gelecekte daha fazla gönüllüye eğitim verileceğini kaydetti. Bürke, ’’Bu projenin amacı, Türkiye’nin her noktasında hazırlıklı ve etkili bir arama kurtarma personeli oluşturmaktır’’ dedi.