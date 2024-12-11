Tortum Kazandere Muhtarlığı’nın girişimleri Tortum Kaymakamlığı ile Tortum Belediyesi ve Tortum İlçe Tarım Müdürlüğünün destekleriyle 2023 yılında çalışmalarına başlanan ve proje aşamasının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK tarafından yürütüldüğü ve yaklaşık 30 Milyon TL’ye mal olması planlanan Avrupa Standartlarında "Kazandere Köyü Süt Üretim Tesisi Anonim Şirketini" kurularak en yakın zamanda süt üretimine başlaması bekleniyor.Yapılan çalışmalarla birlikte Kazandere ve Tortum ilçesine katma değer ve istihdam sağlaması beklenen Süt Üretim Merkezinin başvuru programı ise TKDK’da düzenlendi. Başvuru programına, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğitder, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, TKDK Koordinatörü Mustafa Kılıç ile Kazandere Köyü Süt Üretim Tesisi A.Ş yetkilileri katıldılar."Kazandere Köyü Süt Üretim Tesisi AŞ”nin 40 dönümlük arazi üzerinde, avrupa standartlarında son teknolojiden yararlanarak yapmayı planladıkları süt üretim tesisinde proje kapsamında son teknolojiden yararlanılarak çatı ges projesi ile tesisin kendi elektriğini üretmesi ve 15 bin metre kare alana meyve ağaç dikimi, köy halkına ve çiftçilere meyvecilik ve hayvancılıkla ilgili kurslar verilmesi başarılı kursiyerlere sertifikalarının da dağıtılması da planlanıyor.Tortum Kaymakamlığı Öncülüğünde Tortum Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kazandere Mahallesi Muhtarlığı koordinasyonu ile yürütülen bu projelere Tortum Belediyesi ile Erzurum Ticaret Borsası da destek vermektedir. Bu projenin tamamlanması ile birlikte Tortum ilçesi ve Erzurum’un bütün mahallelerinde uygulanabilecek örnek bir model çalışmasının oluşması bekleniyor.Başkan Oral: Bu güzel projenin şehrimize örnek olmasını diliyorum”Düzenlenen Başvuru programına ilişkin açıklamalarda bulunan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kazandere köyümüzde gerçekleştirilen bu başarılı proje çalışmasını takdir ile karşılıyorum. İnşaalah bu çalışmanın şehrimizdeki diğer köylerimize de örnek teşkil edecek şekilde uygulanmasını temenni ediyorum şeklinde konuştu.