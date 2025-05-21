Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzincan Temsilciliği iş birliğinde Topcon Teknoloji Günü etkinliği düzenlendi.Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel katıldı.Etkinlikte; İHA teknolojileri, mobil lidar sistemleri, GNSS çözümleri ve hibrit robotik total station teknolojileri tanıtıldı. Uygulamalı eğitimlerin ve sertifika töreninin yer aldığı program, sektörel gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler ve meslek mensuplarından yoğun ilgi gördü.