Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, modern bir eğitim ve kültür merkezi olarak şehre değer katacak tarihi öğretmenevinde başlatılan güçlendirme çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.Elazığ Belediyesi tarafından şehrin kültür ve medeniyetini yaşatma ve geleceğe taşıma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. 1933 yılında halkevi olarak inşa edilen ve yaklaşık bir asırlık şehir tarihine tanıklık eden ancak 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde hasar gören tarihi öğretmenevi binasında güçlendirme çalışmalarına başlanıldı. Tarihi öğretmenevinde gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi binada mimari dokusuna uygun olarak restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Şehrin kültürel hafızasını yansıtan tarihi yapı, gerçekleştirilecek çalışmaların ardından ise Millet Kütüphanesi ve Eğitim Müzesi olarak hizmete sunulacak.‘’Şehrimizin kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyoruz"Tarihi yapıda her detaya ilişkin incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Şerifoğulları, "Şehrimiz, kadim kültürel değerleriyle güçlü bir mirasa sahiptir. Sahip olduğumuz bu mirası bugünde yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına ‘Müzeler Şehri Elazığ’ projemizle şehrimizi dört müzeyle buluşturduk. Basın Müzesi, Musiki Müzesi, Hoca Hasan Hamam Müzesi ve Kent Müzesi’nin ardından şehrimize yeni bir kültürel değer daha kazandırıyoruz. Tarihi öğretmenevinde güçlendirme ve restorasyon çalışmalarımızı başlattık. Şehrimizin kültürel hafızasını yansıtan tarihi yapıyı, Millet Kütüphanesi ve Eğitim Müzesi olarak şehrimize kazandıracağız. Binlerce ziyaretçiyi ağırladığımız müzelerimizle şehir turizmine yeni bir soluk kazandırdık. Atacağımız güçlü adımlarla şehrimizin kültürel mirasına ışık tutmaya devam edeceğiz’’ dedi.