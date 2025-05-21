Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi, "Eğin Sıra Odası: Fasıl-ı Muhabbet Konseri ve Folklor Gösterisi"ne ev sahipliği yaptı.Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen programa; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Fırat Kemahlıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen etkinlik, Erzincan halk oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından, EBYÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, mezunlar ve akademisyenlerden oluşan koro sahne aldı.Koro, Eğin yöresine ait seçkin türküleri seslendirerek izleyicilere eğlenceli bir gece yaşattı. "Fasıl-ı Muhabbet" konseptiyle düzenlenen konserle izleyicilere hem kültürel hem de duygusal bir atmosfer sunuldu. Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent, başarılı performanslarından dolayı Arş. Gör. Metehan Mete’ye çiçek takdim etti.