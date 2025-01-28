TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve EİT 2025 Turizm ve Kültür Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, 25 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11 ülke liderinin katılımıyla Erzurum’da düzenlenecek olan Palandöken Ekonomi Forumu’nun (PEF) hazırlıkları kapsamında Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.Erzurum İçin Büyük FırsatZiyarette, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Palandöken Ekonomi Forumu’nun önemine değinerek, “TOBB Koordinasyonunda böylesine prestijli bir organizasyonun Erzurum’da gerçekleşecek olmasından mutluluk duyuyorum. Dünya Odalar Federasyonu’na bağlı gelecek misafirlerimize bir Erzurumlu olarak ev sahipliği yapacağız ve aynı tarihte TOBB Yönetim Kurulu toplantısını da Erzurum’da gerçekleştireceğiz.” dedi. Forumun hem bölgesel hem de ulusal düzeyde önemli ekonomik kazanımlar sağlayacağına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak tüm desteğimizle yanınızdayız.” diye ifade etti.Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam EdiyorZiyaret kapsamında, Palandöken Ekonomi Forumu’nun hazırlıklarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yapıldı. ETSO Başkanı Saim Özakalın, zirvenin Erzurum ve ülkemiz için stratejik önemine dikkat çekerek, “Sayın Hisarcıklıoğlu ile hazırlık çalışmalarımızı detaylı bir şekilde değerlendirdik. Kendilerinin destekleri ve ilgisi bizler için oldukça değerli. Erzurum, böylesine önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak olmanın gururunu taşıyor. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayarak Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı, 11 ülkenin liderlerini, TOBB Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu, Dünya Odalar Federasyonu’ndan gelecek olan misafirlerimizi ve tüm katılımcıları en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.Ayrıca Başkan Özakalın, forumun sadece Erzurum için değil, Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkilerindeki rolünü güçlendirmek için de önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Özakalın, “Palandöken Ekonomi Forumu’nu kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilmek adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Erzurum’un bu büyük organizasyondan ciddi kazanımlar elde edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.Palandöken Ekonomi Forumu’nun, Türkiye’nin ekonomik vizyonuna katkı sunacak sonuçlar doğurması beklenirken, hazırlık çalışmalarının tüm paydaşların katılımıyla devam ettiği ifade edildi.