Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81. Genel Kurulu’na Erzurum Ticaret Borsası güçlü bir katılım sağladı.Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral başkanlığındaki heyette, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tohumcu, TOBB Üst Kurul Delegesi Yavuz Sarı ve Suat Zengin yer aldı.Erzurum Ticaret Borsası, "YÖR-EZ" markasıyla kurulan Erzurum standında kenti temsil eden yöresel lezzetleri tanıttı. Coğrafi işaret tescili bulunan Erzurum Su Böreği, Pekmezli Baklava, Erzurum Mantısı (Hingel) ve İspir Kuru Fasulyesi ile birlikte coğrafi işaret başvurusu yapılan Sarma Kadayıf, katılımcılara ikram edildi. Standın yoğun ilgi gördüğü etkinlikte, Erzurum’un gastronomi potansiyeli bir kez daha gözler önüne serildi.Etkinliğe ayrıca kadın kooperatifleri ile kadın ve genç girişimcilerin temsilcileri de katılarak Erzurum’un üretici gücünü ortaya koydu. "Tatlıcı Selami Usta" ve "Anadolu Su Böreği" işletmeleri de Erzurum standında yer aldı.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Erzurum Ticaret Borsası standını ziyaret ederek, ikram edilen yöresel lezzetleri tattı. Hisarcıklıoğlu, Erzurum’un gastronomi alanındaki zenginliğine dikkat çekerek emeği geçenleri tebrik etti. Erzurum Ticaret Borsası’nın yöresel ürünlerin tanıtımı konusunda sergilediği başarılı organizasyondan övgüyle bahseden Hisarcıklıoğlu, Erzurum’un kültürel mirasına sahip çıkan bu vizyoner yaklaşımın tüm illere örnek teşkil ettiğini ifade etti. Erzurum Ticaret Borsası’nın stand düzenlemesi, ürün çeşitliliği ve misafirperverliğinin takdire şayan olduğunu belirterek, Erzurum’un hem ekonomik hem kültürel anlamda değer üreten şehirler arasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.Genel kurul kapsamında sahne alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Bar Ekibi ise sergilediği "Erzurum Barı" halk oyunu gösterisiyle büyük beğeni topladı. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen gösteri, etkinliğe renk kattı.Erzurum Ticaret Borsası olarak TOBB 81. Genel Kurulu’na katılım sağlamaktan gurur duyduklarını belirten Başkan Hakan Oral, etkinliğin Erzurum’un kültürel ve ekonomik tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Oral, "Genel kurulumuzun ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.