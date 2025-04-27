Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası’nı (ETB) ziyaret etti.Hisarcıklıoğlu’na ziyaretinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ile çeşitli oda ve borsa başkanlarından oluşan kalabalık bir heyet eşlik etti.Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Erzurum Ticaret Borsası hizmet binası önünde ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ile meclis ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kurban kesilerek karşılandı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret ettikten sonra ETB Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya katılarak borsa üyeleriyle bir araya geldi.Toplantının açılışında konuşan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya coğrafyasında Afrika’dan Antarktika’ya kadar ülke ekonomisi başta olmak üzere, tacirin ve tüccarın ticaretine destek olmak için mücadele eden Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum." dedi.Başkan Oral, Erzurum Ticaret Borsası olarak yürüttükleri projeler hakkında da bilgi verdi. Oral, "Lisanslı Depoculuk Projesi, Modern Borsa Kompleksi Projesi, Soğuk Zincir Süt Kurulumu 1, 2, 3 ve 4. Etap, Erzurum Çarşı Pazar (ER-OPA) Projesi, Tarım ve Gastronomi Lisesi, Erzurum Yöresel Ürünlerin Tanıtılması (Coğrafi İşaret Belgesi alınması), Gastro Akademi Projesi, Lezzet Haritası Projesi, Organik Mera Projesi, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Projesi, Termal Seracılık ve ETB Fuarcılık A.Ş. faaliyetleri" hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Ayrıca, yeni modern borsa hizmet binası için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, misafirperverliklerinden dolayı ETB Başkanı Hakan Oral’a teşekkür ederek, hayata geçirilen projelerin diğer oda ve borsalara örnek olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim alanındaki çalışmaların takdir topladığını, meslek yüksekokulları ile ilgili projelerde de destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, et ve süt sektörüne sağlanan katkıların önemli bir başarıya ulaştığını, coğrafi işaretli ürünler konusunda yapılan çalışmalarla ülke sıralamasında üçüncü sıraya yükselindiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki yıl 80. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan ETB’nin yeni hizmet binasına kavuşması için de destek sözü verdi.TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, böyle değerli konukların yer aldığı organizasyonda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ev sahipliğinden dolayı ETB Başkanı Hakan Oral’a teşekkür etti.Ziyaretin sonunda ETB Başkanı Hakan Oral, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken’e Erzurum’a özgü el işlemeli bakır ibrik takımı hediye etti.