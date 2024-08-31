1978 Elazığ doğumlu olan Mükerrem Aksoy, son olarak yine Ticaret Bakanlığında Tanıtım ve Fuarlar Daire Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Elazığ Anadolu Lisesi mezunu olan Aksoy daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde ikincilikle tamamladı.

2010-2012 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Misafir Hoca Statüsünde görev yapan Mükerrem Aksoy, 2000-2004 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzman Yardımıcısı olarak görev yaptı.

2004-2011 yılları arasında Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yapan Aksoy, sırasıyla;

2011-2012 yılları arasında Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü,

2012-2014 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Protokol Müdürü,

2014-2018 yılları arasında Romanya Büyükelçiliği Bükreş ticaret Müşaviri,

2018-2019 yılları arasında Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı olarak görev yapan Mükerrem Aksoy,

2019 yılında Ticaret Bakanlığı Tanıtım ve Fuarlar Daire Başkanlığı görevine atandı.

Bu görevini başarı ile sürdüren Mükerrem Aksoy, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mükerrem Aksoy, çok iyi derecede İngilizce biliyor.