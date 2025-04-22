Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Terzi Baba Yurdu öğrencileri, gerçekleştirilen "Hobi Bahçesi Etkinliği" ile toprakla buluştu.Etkinlik boyunca öğrencilere, meyve ve sebze ekimi konusunda temel bilgiler verildi. Doğal üretimin önemine vurgu yapılan eğitimlerde, kendi küçük bahçelerini oluşturmak isteyen öğrencilere uygulamalı anlatımlar sunuldu. Gençler, toprağı işleme, fide dikme ve doğru sulama teknikleri gibi konularda bilinçlendirildi. Eğitimler sonrasında öğrenciler kendi alanlarını hazırlayıp sebze ve meyve fideleri dikti.Terzi Baba Yurdu yetkililerince gerçekleştirilen etkinlikle ilgili "Etkinlik sayesinde doğayla doğrudan temas kuran gençler, hem ekip çalışmasını deneyimledi hem de üretmenin verdiği mutluluğu yaşadı. Hobi bahçesi çalışması, öğrencilerin şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak stres atmasına ve doğayla bütünleşmesine de katkı sağladı. Katılımcıların ilgisi ve motivasyonu, etkinliğin ne kadar doğru bir adım olduğunu gözler önüne serdi. Bu anlamlı etkinlik, öğrencilere sürdürülebilir yaşamın ve doğal üretimin önemini kavrama fırsatı sundu. Toprağın kıymetini anlayarak yetişen gençler, gelecekte doğaya daha duyarlı bireyler olma yolunda önemli bir adım attılar." ifadelerine yer verildi.