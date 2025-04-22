Bitlis’te vatandaşlar tarafından arazide ayağından yaralı olarak bulunan flamingo Van’a gönderilerek tedavi altına alındı.Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesinde ayağından yaralı olarak arazide bitkin vaziyette olan flamingomum tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. Burada merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından flamingonun kırık ayağında gerekli müdahaleyi yaptı.Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiğini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Doğal hayatın devamı için bize yaralı olan getirilen yaban hayvanlarını tedavi edip tekrar yaşam alanlarına kazandırıyoruz. Şuanda tedavisini yaptığımız flamingo bu gün bize Bitlis’ten geldi. Bizde şuan tedavisine başladık. İyileştiğinde kendi yaşam alanına bırakacağız" dedi."Flamingolar uzun aradan sonra İskele sahilinde"Son 2 yıldır bazı flamingoların Van Gölü havzasını terk etmediğini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Kış boyunca burada konaklıyorlar. Geçen yıl son 20 yılın en yağışlı baharını geçirdik. Bu sene de bahar mevsiminde biraz geç olsa da yağışlar devam ediyor. Buda Van Gölü havzasında daha önce görmediğimiz yerde flamingoları görmeye başladık. Edremit sazlık alanı, Gevaş Göründü sazlık alanı ve son olarak da Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde görünmeye başladılar. Bu bize şunu gösteriyor. Flamingolar kendilerini güvende hissettikleri ve gıda sorunu olmadığı yere geliyorlar" diye konuştu.