Erzincan’ın Tercan ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri Yerli Malı Haftası’nda Türkiye’nin 7 bölgesinin kültürel lezzetlerini ve geleneksel çeşitleriyle tanıttılar.Yerli Malı Haftası ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Atatürk İlköğretim Okulunda düzenlenen programla kutlandı. Etkinlikte Türkiye’nin 7 bölgesinin kültürel lezzetleri ve geleneksel çeşitleri tanıtılarak yerli malının önemi dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.Programa Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Emrah Kalaycı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan başta olmak üzere, ilçe protokolü katılım sağladı.Etkinlikte, yerli malı kullanımının önemi vurgulanarak öğrenciler yerli üretimin önemini anlatan gösteriler sundu ve hazırladıkları ürünleri tanıttı. Yapılan sunumlar ve ürün tanıtımları, yerli malı kullanımının yaygınlaştırılması adına farkındalık oluşturdu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde oldukça olumlu etkiler oluşturduğunu hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti."Yerli üretimi desteklemeliyiz"Yerli üretimin desteklenmesinin ve tüketim alışkanlıklarının buna göre şekillendirilmesinin önemini anlatan Tercan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.Duman, yerli ürünleri tüketmenin sadece ekonomik açıdan değil, kültürel açıdan da önemli olduğuna dikkat çekti.Öğrencilerin coşkulu gösterileri, öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle gerçekleşen etkinlik, adeta bir şenlik havasında geçti.