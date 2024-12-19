Erzincan’ın Tercan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi aralık ayı kurslarını açtı.Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş yaptığı açıklamada; “Tercan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Aralık ayı itibariyle kurslarımız başlamıştır. İlk etapta elde Çin iğnesi (176 saat) ve elde Maraş işi (156 saat) kurslarımız açılmıştır. Aralık ayının ikisinde başlayan kurslarımız ay sonunda tamamlanacaktır. Elde Çin iğnesi kursumuza 21, elde Maraş işi kursumuza 23 kursiyerimiz başvuru yapmıştır. Bu kurslarımızda ücretli usta öğretici olarak Çilem Özlem Durmaz, Dilek Aktay, Eda Derebaşı ve Suzan Duran hocalarımız görev almaktadır. Ayrıca 48 saatlik katı yakıtlı kalorifer ateşçisi kursumuz da ücretli usta öğreticimiz Alparslan Altuğ Tercan hocamızın nezaretinde açılmış ve tamamlanarak 27 kursiyerimize sertifikaları tanımlanmıştır. Yeni yılla birlikte daha kapsamlı bir biçimde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurslarımızı açmaya devam edeceğiz” dedi.