Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, bitkisel ve hayvansal üretimi daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla Tercan ilçesinde “Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı düzenledi.Tercan’da “Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli"nin anlatıldığı toplantıya Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Çelikkol, Tercan Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz, konu uzmanları ve çiftçiler katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, dünyanın tarımsal üretimde önemli ülkelerinin iklim değişikliği, tarladan sofraya kadar gıda güvenliği, sürdürülebilirlik gibi uygulamaları dâhil, birçok konuda yeni normal dediğimiz etkenlere cevap vermeye çalıştığını ifade etti. İl Müdürü Şahin, “Biz de ülke olarak, Bakanlığımızın önderliğinde bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, Tarımda yeni bir dönem olan bitkisel üretim planlaması 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hayata geçirildi. Birçok ilki barındıran bitkisel üretimde yeni destekleme modeli başladı” diye konuştu.Tarımsal üretim planlamasının bundaki sonraki dönemlerinin en önemli girdisinin artık su olacağını kaydeden İl Müdürü Murat Şahin, “Tarımsal üretim açısından toprak ve suyun azalması ve kirlenmesi ile ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Bakanlık olarak bu risklere; sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı ve yatırım yapılan bir sektörle cevap vermiş olacağız." Bu yıl şubat ayında hayvancılık yol haritası da hazırlanarak uygulamaya kondu. Başta hayvan hastalıkları ile mücadele edilecek. Hem büyük başta hem de küçükbaşta daha verimli sürü oluşumu sağlanacak. Ari işletmelere, genç ve kadın üreticilerimize ilave destekler verilecek. Sınırlama olmaksızın üretilen her buzağı, oğlak ve kuzuya destek ödemesi yapılacak. Verilen tarımsal kredileri tamamen üretim planlamasına odakladık. Hibe programları, sözleşmeli üretim, kayıtlılık, tarım sayımı, işlenmeyen arazilerin tarımsal üretime kazandırılması gibi konuları üretim planlamasının en önemli başlıkları olarak ortaya koyduk” diye konuştu.İl Müdürü Murat Şahin konuşmasını, “Bitkisel üretim planlamasında yer alan üreticilerimiz, hangi havzada, hangi ürünü ekerse nasıl bir destek alacağını bugünden itibaren önümüzdeki 3 yıl boyunca biliyor olacak. Stratejik ürünlere ilave planlama desteği yine ilk kez bu modelde gerçekleştirilmiş olacak. Destek tutarlarının girdi maliyetleri baz alınarak belirlenmesi ve değişime göre güncellenmesi bu modelde söz konusu olacak” diye sürdürdü.Toplantıda daha sonra Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ve konu uzmanları tarafından planlı üretim ve yeni destekleme modelinin işleyişi çiftçilere anlatıldı. Toplantıda işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi hususunda da çiftçiler aydınlatıldı.Toplantının serbest bölümünde ise Tercanlı çiftçilerin, planlı üretim ve yeni destekleme modeli hakkındaki soruları cevaplanarak, istek ve talepleri dinlendi.