435 bin 62 hektarlık mera varlığı ile yüzölçümünün yüzde 36’sı meralardan oluşan Erzincan’da uygulanan mera ıslah ve amenajman projeleri incelendi.Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları ile 2016 yılından bu yana 56.650 dekar mera ıslahını yapıldığı Erzincan’da yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler konusunda incelemeler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkan Vekili Fehmi Mert Merkeze bağlı Mertekli Köyü merasını gezdi. Merada yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük’ten bilgi alan Daire Başkan Vekili Fehmi Mert, köylülerle de meraların önemi ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkan Vekili Mert, köylülerin taleplerini alarak soruları yanıtladı.Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde meraların korunması konusunda titizlikle davranıyor. 110.656 büyükbaş, 610.527 adet küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu Erzincan’da son yıllarda mera ıslah ve amenajman projelerine 20 milyon TL’nin üzerinde kaynak aktarıldı.