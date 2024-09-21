Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında emniyetin sorumluluk bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.Toplantıya; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Mahalle Muhtarları, Asayiş, TEM, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Trafik Tescil ve Denetleme, Çocuk, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürleri katıldı.Emniyet Müdürlüğü olarak hedeflerin, ildeki genel asayiş konuları, hırsızlık ve dolandırıcılık konuları ile uyuma uygulaması kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılmış olup muhtarlarla ilin güvenliği konularında istişarede bulunulduğu belirtildi.