Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Tercan Devlet Hastanesi’nde yürütülen çalışmaları inceledi.Hastanenin farklı hizmet birimlerini ziyaret eden Cihan Tekin, yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi alarak, sağlık hizmeti alan vatandaşlarla yakından ilgilendi.Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı tarafından özverili çalışmaları ve üstün performanslarından dolayı başarı belgesine layık görülen personellere belgeleri, Tekin ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Taner Kösetürk tarafından takdim edildi.