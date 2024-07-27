Erzincan’ın Tercan ilçesi Tuzla Çayında alabalık tesisinde üretilen balıklar Trabzon ve Elâzığ’a sevk ediliyor.Erzincan’da devlet desteğiyle kapasiteleri artırılan alabalık tesislerinin sayısı ve üretimi gün geçtikçe artıyor.Tuzla Çayında bulunan ve ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Tercan Su Ürünleri Tesisinde balık üretim çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetiştirilen alabalıklar, belirli bir kilograma ulaştıktan sonra somon olması için Trabzon ve Elâzığ illerine sevk ediliyor.“Alabalık üretiminde devlet desteğiyle ülkede büyük bir kazanç elde edilecek.”Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, söz konusu alabalık tesisinde yavru ve sofralık alabalık üretimi yapıldığını kaydetti. Kütük, “Özellikle Erzincan ilimizde denizi olmayan bölge olarak üretmiş olduğumuz balığı Karadeniz’e göndermek kaydıyla burada Karadeniz somonu olarak üretimini yapıp bunu ihracata göndermiş olacağız. Bu sayede büyük bir gelir elde edilmiş olacak ve büyük bir istihdam sağlanmış olacak. Öte yandan 2023 yılında desteklemelerimiz de devam etmekte. Alabalık ve sofralık alabalık üretimimizde bakanlığımız tarafından desteklemeler devam ediyor. Yeni yayınlanan tebliğiyle beraber bu desteklemelerimiz artırarak ülkemizde büyük bir kazanç elde etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.“Denizi olmayan Erzincan’da da güzel işler, güzel üretimler yapılıyor”Tercan İlçe Tarım Müdürü Emre Özelgül, Tercan Barajıyla 13 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılandığını belirterek barajda yıl bazında üretilen balık miktarının artışına dikkat çekti. Özelgül, Tercan Barajımızda 2014 yılında 149 tonluk üretimle başlamışken 2023 yılı itibariyle 650 tonluk bir üretime ulaşmış bulunmaktayız. Erzincan’da üretilen balıklarımızın Elazığ ve Trabzon iline sevkiyatı yapılmaktadır. 350 gram ağırlığında hasatını yaptığımız balıklarımızı somon olması için sevkiyatını yapıyoruz. Denizi olmayan Erzincan’da da güzel işler, güzel üretimler yapılabiliyor. Baraj gölümüze ayrıca yasaklama günlerinin dışında tüm doğa severleri de avcılık için bekliyoruz.” dedi.“Erzincan’da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz!”Tercan Su Ürünleri işletme sahibi Şükrü Adam ise balık üretim sürecini anlattı. Adam, sabah saat altıda balıklara yemleme yaptıklarını gün içerisinde ise balıkların yanına tekrar gelmediklerini söyledi. Tercan Barajının 23-24 derece olduğunu kaydeden Adam, günün geri kalanında ise ağları temizlediklerini belirtti. İşletme sahibi Adam, balık yapma kapasitesinin 50 ton olduğunu dile getirerek şunları kaydetti;“220 bin tane alıyorum. Bu balıkları 250-300 grama getirip Trabzon ve Elazığ’a gönderiyoruz. Yani balık üretiyoruz. Erzincan’da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz.”