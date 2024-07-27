Erzincan’da uygulamaya konulan tuz çalısı demonstrasyonu kontrolleri sürüyor. Demonstrasyon çalışmasının olumlu sonuçlanması durumunda Erzincan’da meralar tuz çalılarıyla buluşacak.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ile Başpınar Köyü Muhtarlığı tarafından ortaklaşa olarak oluşturulan tuz çalısı demonstrasyon çalışması sürüyor. Erzincan İli Başpınar Mahallesine ait mera alanına deneme sahası projesi kapsamında (Atrıplex Halımus) Tuz Çalısı bitkisi dikimi yapılmıştı. Demonstrasyon sahasında tuz çalısı bitkilerinin gelişimi yakından takip ediliyor.Konuyla ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin "Tuz Çalısı bitkisi son yıllarda hem hayvanların beslenmesinde hem de erozyonun engellenmesinde yoğun olarak kullanılmaya başladı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak meralarımızın kalitesinin artırılması ve hayvanlarımızın kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak üzere Tuz Çalısı bitkisi dikmek suretiyle bir deneme sahası oluşturduk. Demonstrasyon çalışmasının yürütüldüğü Başpınar Köyü merasında yürütülen çalışmayı sürekli takip ediyoruz. Demonstrasyon çalışmamız başarılı sonuçlanırsa önümüzdeki yıllarda tuz çalısı bitkisini diğer meralarımızda da yaygınlaştıracağız. Amacımız Erzincan meralarında hayvanların yiyebileceği ot türü sayısını artırarak meradaki florayı genişletmektir. Böylelikle hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba yemi meralardan karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.