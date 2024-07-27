Erzincan Merkeze bağlı birçok tarımsal ürünün elde edilerek sebzeciliğin yoğun olarak yapıldığı Uluköy’de çiftçilere tarımsal konularda bilgilendirme yapıldı.Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerde bilgilendirme toplantıları yapıldı. Toplantıya Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kadir Kahraman, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri ile Uluköy’lü çiftçiler katıldı.Yapılan toplantıda çiftçilerin talep ve istekleri dinlenerek bölgede devam eden tarımsal faaliyetlerin daha da ileri noktaya çıkarılması konusunda yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Uluköylü üreticilere özellikle sebzecilik ve seracılık konusunda bilgilendirme yapılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK tarafından verilen hibeler anlatıldı.Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığındaki heyet daha sonra köyde bulunan domates ve salatalık yetiştiriciliği yapılan seralar ile açıkta sebze yetiştiriciliği yapılan alanları ziyaret etti.