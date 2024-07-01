Vanlı bir grup doğasever, çıktıkları Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Cilo Dağları’nın eteklerinde karla pekmez yiyip, kar üzerinde kayarak doyasıya eğlendiler.Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalışırken, Vadi Doğa Spor Kulübü Derneği üyelerinden oluşan bir grup, Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Cilo Dağları’nın eteklerinde soğuk suya yüzdükten sonra karlı pekmez yiyip, kar üzerinde kayarak doyasıya eğlendiler. Karlı pekmez yiyip, kar üzerinde kaydıktan sonra doğaseverler, erbane eşliğinde halay çekerek keyifli zaman geçirdi.