BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu yaz kursları çerçevesinde verilen İngilizce kursu büyük ilgi görüyor.Tatvan Gençlik Merkezi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) Programları’ çerçevesinde düzenlenen İngilizce kursu büyük ilgi görüyor. Kültürel ve sportif faaliyetler yapmak ve yaz tatilini en uygun şekilde değerlendirmek isteyenlerin tercih ettiği merkezde, özellikle İngilizce kursu dolu dolu geçiyor. Yaz tatili boyunca ücretsiz olan kurslarda kursiyerler bir yandan eğitim görürken bir yandan da güzel vakit geçiriyor.1 Temmuz itibariyle başlatılan kursa 100’ün üzerinde kişinin katıldığını ifade eden İngilizce Öğretmeni Orhan Demirtaş, “Amacımız çocukların yaz tatilini iyi geçirmesi ve İngilizceden kopmamasıdır. Bu nedenle haftanın 6 günü İngilizce eğitimi veriyoruz” dedi.İlerde turistlere yardımcı olabilmek için kursa katıldığını aktaran Emir Ali Kara ise “İngilizce kursunda temelden başladık. İngilizce dersi ilk başta zor gibi gözükse de öğrendikçe kolaylaşıyor. Ülkemize turistler geliyor ve bu kursa gelmemin temel amacı ülkemize gelen turistlere yardımcı olmaktır” dedi.