Sarıkamış 2. Uluslararası Sarıçam Ormanları Yaz Festivali ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalde sahne alan sançtılar seslendirdikleri türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği (SARGED) tarafından organize edilen “Sarıkamış 2.Uluslararası Sarıçam Ormanları Yaz Festivali” binlerce kişinin katılımı ile başladı.Festivalin ilk gününde sahne alan Diyarbakırlı sanatçı Hozan Beşir seslendirdiği kendine has türkülere eşlik eden vatandaşlar yağmurlu havaya aldırış etmeden halaylar çekti, oynadı.Sarıkamış Hükümet Meydanı’nda düzenlenen festival 2 gün sürecek. Gece geç saatlere kadar süren festivalde vatandaşlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Festivalin 2’inci gününde ise Karslı sanatçı Yudum sahne alacak.