Bitlis’in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi düzenlendi.Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında sahnelenen halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarla program devam etti. Kursiyerler tarafından şiirlerin okunmasının ardından açılış kurdelesi Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Kurdele kesiminin ardından Kaymakam Demir ve beraberindekiler, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, giyim, resim, ahşap işleri gibi birçok alanda sergilenen ürünleri ilgiyle gezdi.Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini dikkatle inceleyen Kaymakam Demir, sergi boyunca emeği geçen kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.Serginin 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.