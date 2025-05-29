Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi ile Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığınca Aziziye ilçesi Kuzgun Barajı çevresinde yapılan önleyici kolluk devriyeleri neticesinde; 3 şahsın serpme ağ ile yasa dışı avcılık yaptığı tespit edildi.Jandarma ekipleri yasa dışı avcılık yapan şahıslar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yaptı. Olayda kullanılan malzemelere el konularak Aziziye İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca usulsüz ve kaçak avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi.