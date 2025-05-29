Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak ve çalışanların sağlığı desteklemek için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Organizasyonla, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmamız için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Etkinlik boyunca, hareket etmenin değerini bir kez daha hatırladık. Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleriyle badminton, dart, bilek güreşi, basketbol gibi eğlenceli oyunlarla vakit geçirerek hem öğrendik hem de keyifli anlar yaşadık. Bunun yanı sıra, Fizyoterapist Hasan Basri Yaman rehberliğinde yapılan kısa egzersizler sayesinde fiziksel aktivitenin günlük yaşamımıza nasıl dahil edilebileceğini keşfettik. Sağlıklı yaşama verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak etkinliğin sonunda, günlük hayatımızda daha fazla hareket etmeyi nasıl alışkanlık olarak kazandırabileceğimiz konusunda öneriler aldık. Küçük adımlarla büyük farklar oluşturabileceğimizi unutmayarak, sağlıklı bir geleceğe hep birlikte ilerliyoruz" denildi.