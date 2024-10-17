BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde oluşturulan ‘gebe okulu’nda anne adaylarına sağlıklı bir gebelik süreci ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.Anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyete geçirilen gebe okulunda her ay yüzlerce gebe eğitim görüyor. Burada görev yapan kadın doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacıdan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.Gebe okulunda eğitim alan ve daha önce sezaryen doğum yapan anne adaylarından Bilge İlbasan, “Hastanemize başvurduğumda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mediha Hanım ile görüştüm. Sezaryen sonrası normal doğum yapmak istediğimi söylediğimde doktor hanım onayladı ve olabileceğini söyledi. Beni gebe okuluna yönlendirdi. Gebe okulunda çok güzel eğitimler ve egzersizler öğrendik. Fizyoterapistler ve ebeler eşliğinde eğitimler aldık. Kendimi normal doğuma hazır hissediyorum” dedi.Bitlis genelinde bulunan hastanelerin hepsinde ebe okullarının bulunduğunu dile getiren gebe okulunda görev yapan Ebe Esra Yanık ise “Bizler doğum öncesi ve sonrası tüm gebelerimizi, gebelik düşünen anne adaylarımızı ve onların yakınlarını bilinçlendiriyoruz. Üç oturum şeklinde eğitimlerimizi düzenliyoruz. Bu süreçte bizlere destek olarak kadın doğum uzmanımız, ebemiz, fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz ve psikologlarımız bulunmaktadır. Bizler gelen gebelerimize doğum sürecinde özellikle doğumhanede nasıl davranmaları gerekiyor, doğum sürecinde nelere hakim olmaları gerekiyor ve bebeklerini nasıl karşılamaları gerekiyor gibi konularda özenle yetiştirmeye ve destek olmaya çalışıyoruz. Bizler sadece Tatvan Devlet Hastanesi gebe okulu olarak değil, bizim dışımızda Bitlis merkez ve bütün Bitlis ilçelerinde gebe okullarımız aktif olarak görev yapmaktadır. Sadece bize gelemeyen gebelerimizden ricam, bulundukları ilçelerdeki gebe okullarına mutlaka müracaatta bulunup oradaki ebe arkadaşlarımızdan bu konuda destek almalarıdır” dedi.