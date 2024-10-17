Kars’ta asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri kent merkezinde birçok nokta uygulama ve denetim yaptı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye toplamda 25 bin 700 lira ve fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan 4 kişiye cazai işlem uygulandı.Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 1 pompalı tüfek ve 7 pompalı tüfek kartuşu, 1 bıçak, 3 muşta, 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 8 şarjör ve 103 fişek ve 1 kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 47 kurusıkı fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.