Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi tarafından anne adaylarını gebelik süreci boyunca bilgilendirmek ve doğuma hazırlamak amacıyla düzenlenen ‘Gebe Okulu’ndan 2024 yılı içinde 223 anne adayı mezun oldu.Gebe Okulu’nda anne adaylarına fizyoterapist, diyetisyen ve eğitmenler eşliğinde kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimler kapsamında gebelik süreci, doğum öncesi hazırlıklar, doğum ağrılarıyla baş etme yöntemleri, doğum sonrası bebek bakımı ve emzirme teknikleri gibi konularda bilgiler verildi. Eğitimlerin sonunda, katılımcılara mezuniyet belgeleri ile birlikte hediyeler de takdim edildi.Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, Gebe Okulu’nun başarıyla devam ettiğini belirterek, "Bu program sayesinde anne adaylarımızı hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizle, sağlıklı bir doğum süreci ve bebek bakımı konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırıyoruz. Gebe Okulu’na kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız ile hemşire arkadaşlarımızın verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.