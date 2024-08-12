Elazığ Belediyesi e-spor Merkezinde düzenlenen 2024 Ağustos Valorant Topluluk Turnuvası tamamlandı. 10 takımın mücadele ettiği turnuvayı Raising, şampiyonlukla tamamladı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın gençlere, spora ve sporcuya destek olmak amacıyla şehre kazandırdığı Elazığ Belediyesi e-spor Merkezinde gerçekleştirilen turnuva sona erdi. Mahalle ayrımı gözetmeden şehrin her köşesini kalıcı eserlerle donatan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, insanı merkeze alan sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda gençlere yönelik projelerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları’nın, geleceğin teminatı gençlere yönelik yatırımları çerçevesinde Elazığ’a kazandırdığı Elazığ Belediyesi e-spor Merkezi, faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Kültür Park’ta yer alan, Elazığ’ın e-spor konusunda milli takıma sporcu kazandırması ve lisanlı sporcuların yetişmesinin hedeflendiği merkezde, 2024 Ağustos Valorant Topluluk Turnuvası düzenlendi. 10 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde, Raising ve Mazi e-spor takımları karşı karşıya geldi. Heyecan dolu final maçında 5’er kişinin oluşturduğu takımlardan Raising, zorlu mücadelenin sonunda rakibini 2-0 mağlup etmeyi başararak şampiyonluğa yükseldi. Turnuvanın ardından Elazığ Belediyesi tarafından dereceye giren takımlar ödüllendirildi.Hedeflerinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirten Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Murat Ergen, ’’Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın riyasetinde kurduğumuz ve yaklaşık 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan e-spor Merkezimizin gerçekleştirdiği turnuvamızı tamamladık. Merkezimizi gençlerimizin hizmetine kazandırırken temel hedefimiz, gençlerimizin merdiven altı kötü yerlerde oyun oynamaları ve kötü alışkanlıklar kazanmasının önüne geçerek birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlamak, hem de gençlerimizi bu anlamda eğitebilmek. Burada görevli iki arkadaşımızın gözetiminde sezon içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından bir turnuva düzenledik. Turnuva sonunda dereceye giren takımlarımızı tebrik ederek hediyelerini takdim ettik. Elazığ Belediyesi gençlerimize yönelik yapılan bu tür sosyal faaliyetlere oldukça önem veriyor. Bundan sonraki süreçte de bu tür organizasyonlarımız devam edecek’’ dedi.Şampiyon ekibin temsilcisi Enis Bal, ’’Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na burayı kazandırdığı için teşekkür ederiz. Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ağustos 2024 Valorant Turnuvası’nı şampiyonlukla tamamladık. Rakiplerimizin ellerine sağlık, onlar da çok güzel oynadı ancak iyi olan kazandı” ifadelerini kullandı.