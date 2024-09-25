Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım Kredi Holding’in üst yönetim ekibini konuk etti.Başkan Sekmen ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, “Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Vekili Murahhas Aza Temel Tayyar Yeşil, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murahhas Aza Mustafa Hamurcu, Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürü Nedim Nar, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürümüz Bekir Parlak, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Birlik Başkanımız Recep Küçükoğlu ve Bölge Müdür Yardımcıları; Mehmed Agah Ayık ile Seyfettin Demirci’yi belediyemizde ağırladık. Bölgemizdeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak son derece değerli. Şehrimizdeki tarım sektörünün güçlenmesi ve yerel üretimin desteklenmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” dedi.