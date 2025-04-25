Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Farkındalığı Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği ÜNİDES programı kapsamında yürütülen "Tarihi Mirasın İzinde: Teorik ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları" projesi çerçevesinde panel gerçekleştirildi.Panelde; Atatürk Üniversitesi’nden akademisyenler sunumlar eşliğinde katılımcılara hitap etti.Prof. Dr. Dündar Alikılıç "Osmanlı’nın Mirası: Arşivlerimiz" konularını, Prof. Dr. Ümit Kılıç ise "Modern Çağdan Dijital Çağa Osmanlı Tarihçiliği" konusunu ele aldı.Akademisyenler sunumlarla birlikte bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.Geçmişin izlerini bugüne taşıması hedeflenen, tarihsel bilinç ve arşiv kültürünü öne çıkarması amaçlanan panel, katılımcılardan ilgi gördü.