İstanbul’da yaşanan sarsıntıların ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Uzmanlar, İstanbul için "büyük deprem" uyarısını yinelerken; Erzincan’ı da yakından ilgilendiren Yedisu segmenti yeniden gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdem Bayrak, "Bir an önce deprem master planı hazırlanmalı" dedi.Önceki gün Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından 24 saatte 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Sarsıntının ‘beklenen büyük İstanbul depremi’ olup olmadığı tartışmaları başlarken Türkiye’nin deprem gerçeği de bir kez daha gündeme geldi.Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdem Bayrak, İstanbul’da meydana gelen depremin Kuzey Anadolu Fay Zonunun Marmara Denizi içerisindeki segmentinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu segmentte en son 1766’da yıkıcı bir deprem olmuştu. 6.2’lik bu sarsıntı sonrası artçıların 2-4 ay sürmesi bekleniyor. Hasarlı binalara girilmemeli, tedbirler hızla gözden geçirilmeli" dedi.Deprem üretme potansiyeli olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Karlıova’dan başlayıp Marmara’ya kadar uzandığını ifade eden Bayrak, bu sistemin farklı segmentlere sahip olduğunu, İstanbul’daki depremin uzak segmentleri tetiklemesinin mümkün olmadığını belirtti.‘Yedisu segmenti: 240 yıldır sessiz’Bayrak, özellikle Bingöl ve Erzincan’ı ilgilendiren Yedisu segmentine dikkat çekerek, "Bu segmentte en son 1784’te büyük bir deprem olmuştu. Olası bir depremde büyüklüğün 7.0 ila 7.4 arasında olacağı öngörülüyor. Yedisu’daki bir deprem, başta Bingöl, Erzincan ve Muş olmak üzere Doğu Anadolu’nun birçok kentini şiddetli şekilde etkiler," ifadelerini kullandı.‘Master plan gecikmemeli’Bayrak, uyarılarda bulunarak, illerin jeolojik yapısının analiz edilerek afetlere hazırlık sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Deprem tehlikesine karşı güçlü bir planlama ve sürekli eğitim vurgusu yapan Bayrak, yerel yönetimlerin ve halkın bu sürece birlikte dahil olması gerektiğini kaydetti.