Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından intiharların önlenmesi konusunda farkındalık kazanılması ve intiharların önüne geçebilmek amacıyla ulusal ruh sağlığı eylem planının hedefleri doğrultusunda oluşturulan İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısı düzenlendi.Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurul üyesi kamu kurumu yetkilileri, idareciler ve ilgili birim çalışanları katıldı. Toplantıda, Elazığ’a ait veriler ve intiharı önlemeye yönelik yapılan faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca gelecek dönemde yapılması planlanan faaliyetler kararlaştırıldı.