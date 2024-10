Kars’ta bulunan ve maketi Peynir Müzesi’nde sergilenen tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın kime ait olduğu bilinmiyor. Defineciler tarafından delik deşik edilen tarihi konak yıkılıyor.Kars’ın tarihi simgelerinden biri olan ve 19.yüzyılda ortalarında Kars Valiliği yapan Ahmet Tevfik Paşa’nın oturduğu konak, sahipsizlik nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Kent merkezinde yer alan Osmanlı dönemi yapısı, yıllar süren ihmalin ardından harabe bir duruma düştü.“Konak kime ait, sahibi kim?”Kars’ın en önemli noktalarından birisi olan Bedesten Bölgesi’nde tarihi hamamların yanı başında bulunan binanın sahip kalması vatandaşlarının da tepkisine neden oluyor. Maketinin Peynir Müzesi’nde sergilendiğine, aslının ise sahipsizlikten yıkıldığının utanç verici olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Aslı yıkılıyorken, maketi müzede sergileniyor. Böyle bir şey var mı? Nerede görülmüş aslına bakmak, aslını restore etmek, her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği şehirde çok mu zor? Neden her hangi bir önlem alınmıyor? Tarihi konağın turizme kazandırılması çok mu zor? Daha doğrusu Ahmet Tevfik Paşa Konağı kime ait?”diye tepki gösterdiler.“Kars Valiliği tarihi binanın yıkılmasına izin vermemeli”Sürekli sahada olan kentin her noktasını dolaşan Vali Ziya Polat’ın bu vurdum duymazlığa el atması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Kars sevdalısı valimiz bu işe el atmalı, tarihi konağın yıkılmasına engel olmalı, burası defineciler tarafından delik deşik edilmiş. Dört duvarı kalmış, valimizin tarihi konağı Kars turizmine kazandıracağına inanıyoruz. İnşallah biran evvel önlem alınır” diye konuştular.Öte yandan yıkılmaya yüz tutmuş Ahmet Tevfik Paşa Konağı, sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda Kars’ın kültürel mirasının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Kars, zengin tarihini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için daha fazla duyarlılık göstermeye ihtiyaç duyuyor.