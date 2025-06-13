Başkan Erhun Karakuş; “İddia edildiği üzere, Elazığ Valiliği’nin geçmiş sekiz aylık dönemde beyaz ev projesi kapsamında yaptırmış olduğu 1.361.850 TL iş ve malzeme alımları gibi değişik kalemdeki harcamaların, herhangi bir karar veya ihaleye dayanmaksızın yaptırıldığı, sonrasında ise bu ödemelerin yapılması için KÖYDES üzerinden göstermedik bir şekilde ihaleye çıkılarak ödemelerin yapılması için girişimlerde bulunulduğu iddialarının çok ciddi iddialar olduğunu, hususun yakinen takipçisi olacağımızı ve gerekirse suç duyurusunda bulunacağımızı açıkça ifade ediyoruz. Şöyle ki;Valiliğin çeşitli projeler, tadilatlar bağlamında iş ve işlemler yapması kadar normal bir şey yoktur. Ancak, yapılacak tüm bu işlemler usul ve kanun çerçevesinde olmak zorundadır. İşle ilgili karar alınır, karar çerçevesinde hukuka uygun bir şekilde her bir iş kalemi için ihaleye ilana çıkılır, rekabet sağlanarak ve kamu menfaati gözetilir ve neticesinde işlemler bu şekilde yürütülür. Fakat, işlerin kararsız, ihalesiz ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde yapıp bitirelim, ödemelerini sonradan bir şekilde kılıfına uydurur yaparız şeklinde ki iddia olunan yaklaşımlar hukuksuzdur, kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılmadığı sonucunu doğuracaktır. Nitekim, hususla ilgili gerek köylere hizmet götürme birliği üyesi olan muhtar ve il genel Meclis üyelerinden olmayan bir şeyin ihalesi ve ödemesi için ilgili birlik üyelerinden imza istenmiş ve birlik üyelerinin imzadan imtina ettikleri tarafımıza iletilmiş ve nitekim ilgili habere de bu beyanlar yansımıştır.

Elazığ Valiliği’nin hususla ilgili yapmış olduğu basın açıklaması ise adeta malumun ilanı ve ikrarı niteliğindedir. İlgili basın açıklamasında “İşlerin konusu ve yapım dönemleri itibariyle aralarında doğrudan bir bağlantı bulunmaması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi uyarınca işlem tesis edilmiştir.” Şeklinde bir ifade ile geriye dönük yaklaşık sekiz aylık süreçte yapılan 1.361.850 TL işe karşılık 22/d bağlamında doğrudan temin şeklinde mal ve hizmet alımlarının yapıldığı, dolayısıyla haber içeriğinin tamamen gerçek dışı olduğu ifade edilmiştir. Bu noktada, sayın valilik makamınca, 1.361.850 TL işe karşılık gelen ve 22/d bağlamında geriye dönük sekiz aylık süreçte yapılan doğrudan temin alımlarının tek tek açıklanması gerekmektedir. Aksi durumda bu tarihten sonra bu meblağ kapsamında yaptırılacak olan 22/d alımları açıkça usulsüz olacaktır. Nitekim, karasız ve ihalesiz bir şekilde geçmiş sekiz aylık dönemde yaptırılan işlerin sonradan kılıfına uydurulması için yapılacak olan 22/d alımlarının usule uygun bir tarafı olmayacağı gibi yeniden bir usulsüz işlemin cereyan etmesine sebep olacaktır.

Yeniden Refah olarak, Milletin ve ilimizin menfaatini korumak adına sürecin yakinen takipçisi olacağımızı, valilik makamının geriye dönük 1.361.850 TL tutarlı 22/d alımlarını açıklayamaması durumunda usule aykırı işlemler ve kamu zararından dolayı gerek duyulması halinde suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isteriz.