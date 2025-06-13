Elazığ Şoförler Odası Başkan Adayı Halil Saraç’ın öncülüğünde organize edilen bu özel gece, hem Elazığ’da hem de Türkiye genelinde bu alanda düzenlenen ilk etkinlik olma özelliği taşıyor.

ŞOFÖR ESNAFLARI AYNI ÇATIDA BULUŞACAK

Halil Saraç, yaptığı açıklamada, “Bizim mesleğimiz sadece direksiyon sallamakla sınırlı değil. Birbirimize destek olmak, aynı sofrada buluşmak ve dayanışma içinde olmak da bizim meslek kültürümüzün önemli bir parçası. İşte bu geceyle bunu yeniden canlandırmak istiyoruz.” dedi.

GECEDE NELER OLACAK?

Düzenlenecek gecede Elazığ’ın köklü kültürel geleneği olan kürsübaşı eğlencesi ile birlikte, Elazığ yöresinin sevilen sanatçıları sahne alacak. Katılımcılara yöresel ikramlar sunulacak ve gece boyunca şoför esnafları hem eğlenip hem de meslektaşlarıyla sohbet etme fırsatı bulacak.

Saraç ayrıca, bu organizasyonun sadece bu yıla özel olmayacağını, başkan seçilmesi durumunda her yıl geleneksel olarak devam edeceğini belirtti. “Şoför esnafının sadece meslektaş değil, aynı zamanda bir aile olduğunu göstereceğiz. Bu gecede hem kültürümüzü yaşatacağız hem de aramızdaki bağı güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜM ŞOFÖR ESNAFINA DAVET

Elazığ Şoförler Odası Başkan Adayı Halil Saraç, şehirde faaliyet gösteren tüm şoför esnafını ve ailelerini geceye davet ederek, “Etkinliğimiz 16 Haziran Pazartesi akşamı saat 19.30 Kervansaray Düğün salonunda gerçekleşecek” dedi.