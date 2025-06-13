İş İnsanı Ahmet Kürüm; “Elazığ ile Malatya arasında uzun yıllar vatandaşın güvenle kullandığı tren seferlerinin, 6 Şubat depremlerinin ardından hâlâ başlatılmamış olması, kamuoyunda büyük bir rahatsızlık yaratmaya devam etmektedir. Depremin üzerinden bu kadar süre geçmişken, halen temel bir ulaşım hizmetinin devre dışı bırakılmış olması kabul edilemez bir durumdur.

Bu konuda duyarlılığını sık sık dile getiren Baskilli iş insanı Ahmet Kürüm, hemşehrilerimizin yaşadığı bu mağduriyete sessiz kalmadığını, bu sorun çözülene kadar konunun takipçisi olacağını kamuoyuyla paylaşmaktadır.Özellikle Elazığ’a deprem sonrası Malatya’dan taşınan binlerce vatandaşın varlığı, iki şehir arasındaki günlük sirkülasyonu katbekat artırmış; buna karşın tren seferlerinin olmaması, karayolu ulaşımını tek seçenek haline getirmiştir. Ancak bu tek seçenek, vatandaşlar için bir çıkmaza dönüşmüştür.

Bugün Elazığ-Malatya arasında özel taşımacılıkla sadece bir öğrencinin günlük ulaşım maliyeti yaklaşık 400 TL’ye ulaşmış durumdadır. Araçlarda yer bulunmamasına rağmen, kişi başı 200 TL gibi fahiş fiyatlar alınmakta, bu durum halkı ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Sayın Ahmet Kürüm, bu sorunun yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda sosyal adalet meselesi olduğunun altını çizmekte; Elazığ-Malatya arası tren seferlerinin bir an önce yeniden başlatılmasının hem ekonomik hem de insani bir zorunluluk olduğunu vurgulamaktadır.

Yetkililere buradan açık bir çağrıda bulunulmaktadır:

Vatandaşın sesine kulak verin.

Tren seferlerini yeniden başlatın.

Halkı özel taşımacılığın insafına terk etmeyin.