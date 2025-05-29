Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Birliktelik Kulübü, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kulüp tarafından düzenlenen "İlk Yardım Eğitimi" etkinliği, öğretmen adaylarına yönelik hem teorik hem de uygulamalı içerikleriyle dikkat çekti.Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da uygulamalı olarak katıldığı ilk yardım eğitiminde, alanında uzman Dr. Öğr. Üyesi Yasin Bilgin ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Taş, tarafından katılımcılara temel ilk yardım bilgileri anlatıldı ve uygulamalı eğitimlerle hayâtî müdahale teknikleri konusunda bilgi verildi.Etkinliğe Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Erdem Yavuz ve Prof. Dr. İhsan Ünlü, Sosyal Birliktelik kulübü akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Ay, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katılarak destek verdi.İlk yardım bilincinin artırılmasını hedefleyen, öğrencilerin acil durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları amaçlayan bu etkinlikte Dekan Prof. Dr. Mücahit Kağan, etkinliğe katkı sunan tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür bilinçlendirici etkinliklerin öğrencilerin kişisel gelişimi ve acil durum yönetimi açısından son derece değerli olduğunu vurguladı. Program dekanın katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etmeleriyle sona erdi.