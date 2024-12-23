İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Türkmen, soğuk havanın deri kurumalarına neden olduğunu belirterek cildin nemlendirilmesi gerektiğini söyledi.Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görev yapan Dermatolog Doç. Dr. Dursun Türkmen, kış mevsimiyle birlikte iklim şartlarının değiştiğini, nem oranının azalmasıyla birlikte de ciltte bir takım deformelerin ortaya çıkabildiğini ifade etti. Doç. Dr. Dursun Türkmen, karasal ikliminin hakim olduğu bölgelerde, rüzgar ve soğuk sudan korunmanın önem arz ettiğini belirterek, nemlendirici krem ve sabun kullanmanın önemine vurgu yaptı.Deri kurumasının özellikle orta yaş ve üzerindekilerinde kış mevsimi ile birlikte arttığını kaydeden Türkmen, egzamalı bireylerin de sıklıkla nemlendirici krem uygulanmasının fayda sağlayacağını aktardı.Bir kronik cilt hastalığı olan sedef hastalığında kış döneminde güneşin etkisinin azalmasıyla birlikte artışların gözlemlendiğini kaydeden Türkmen, düzenli bir kontrolünün öneminin altını çizdi.Kış mevsimi boyunca el yıkamalara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Türkmen, özellikle sıvı sabun kullanımın deride bir takım alerjik durumlara neden olabileceği uyarısında bulundu.