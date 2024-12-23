Satranç İl Birinciliği Yarışmaları büyük bir katılımla Erzurum’da gerçekleşti. Birbirinden yetenekli satranç sporcularının kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.Erzurum’da satranç heyecanı yaşandı. 21 Aralık 2024 Cumartesi günü başlayan 2025 Küçükler Satranç İl Birinciliği yapılan yarışmalarla sona erdi.07-12 yaş gruplarında, 12 kategoride toplam 143 satranç sporcusu katıldığı yarışmalar Yakutiye Kamp Eğitim Merkezi Salonlarında yapıldı.Daha sonra yaşlarında dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi. Ödül seremonisine Spor Şube Müdürü Vahit Albayrak da katıldı.Satranç İl Temsilciliği görevini devralan Sinan Nuhoğlu açılış konuşmasında Erzurum’da satrançta yeni bir dönemin başladığını söyledi.Satrancın en güzel imkanlarının sağlandığı bir ortamda, en çok rağbet gören sporlardan biri olması için çalışacaklarını belirtti.İl Temsilcisi Vahit Albayrak, satrancın gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı. Albayrak, konuşmasında, “Satranç sadece bir oyun değil, aynı zamanda stratejik düşünme, karar verme ve sabır gibi birçok önemli beceriyi geliştiren bir spor dalıdır. Bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerimiz hem kendilerini geliştirme hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Turnuvada ilk 3 sırayı kazanan sporcular şöyle:7 Yaş Kızlar:1. Nadide Duru Altay2. Eslem Betül Yılmaz3. Erva ÇAkmak7 Yaş Genel:1. Mustafa Asım Sifil2. Tarık Asaf Özdemir3. Muhammed Efe Hocaoğlu8 Yaş Kızlar:1. Eslem Esma Akbulut2. Elif Ece Özkan3. Defne Aytaş8 Yaş Genel:1. Göktürk Yiğit İbiş2. Bünyamin Mert İçli3. Mustafa Kerem Aksoy9 Yaş Kızlar:1. Rumeysa Özkan2. Asya Mina Bindesen3. Merve Hira Tekin9 Yaş Genel:1. Tuğrul Efe Barik2. Semih Dağcı3. Taha Yıldırım10 Yaş Kızlar:1. Ela Özkara2. Haticetül Kübra Lök3. Fatıma Zehra İlhan10 Yaş Genel:1. Ali Tutku Karaavcı2. Çağrı Mert Candan3. Mehmet Ömer Polat11 Yaş Kızlar:1. Hatice Gülru Tanas2. Eslem Özge İçli3. Hafsa Sena Durmuş11 Yaş Genel:1. Aydın Efe Tağa2. Yusuf Asaf Tohumcu3. Ömer Musab Çaralan12 Yaş Kızlar:1. Zeynep Deniz Meyvacı12 Yaş Genel:1. Yunus Akgün2. Yusuf Bezirğanoğlu3. Eyüphan Korkmaz