Elite World Van Hotel’de 2024 yılı personel gecesi düzenlendi.Van’ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, 2024 yılı personel gecesi düzenledi. Otelde düzenlenen gecede açılış konuşmasını yapan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, 2024 yılının başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, “Bu başarıdaki en büyük pay, siz değerli çalışma arkadaşlarımındır. Sizin verdiğiniz eşsiz hizmet olmadan bu sektörde başarılı olmak mümkün değildir. Her geçen gün işletmemizi başarıya taşıyabilmek için birlikte hareket edip çalışmamız gerektiği bilincinde olmamız gerekiyor. Bu duygularla başarılı olmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu başarılarının devamını diliyorum” dedi.Konuşmasında 2025 yılının barış ve huzur içerisinde geçmesi dileklerinde bulunan Aksoy, “2025 yılının; dünyanın nefes alıp verdiği, doğanın dengesine saygı duyulan, kaynakların bilinçle kullanıldığı ve sürdürülebilir bir geleceğin inşa edildiği, çocukların hayallerinin özgürce büyüdüğü, silahların sustuğu, barışın yankılandığı, sevgi, eşitlik ve adaletin her kalbe kök salacağı bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Yılın başarılı personellerine ödüllerinin verildiği gecede, sanatçı Arif Taşdemir şarkılarıyla duygulu anlar yaşattı. Çekilişlerin yapıldığı gece, sanatçı Ümit Demir ve orkestrasının seslendirdiği türküler eşliğinde halayların çekilmesi ile son buldu.