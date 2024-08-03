Tunceli’de, siyah yılan engerek yılanını yuttu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.Almanya’dan tatil için memleketi Tunceli’ye gelen Özgür Bozkaya isimli vatandaş Munzur Vadisinde ailesiyle gezmeye gitti. Gezdikleri esnada zehirsiz olarak bilinen siyah yılanın Türkiye’nin en zehirli yılanlarından olan engereği yuttuğunu gören Özgür Bozkaya, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Siyah yılanın engereği neredeyse tamamen yuttuğunu söyleyen Bozkaya, “Ancak daha sonra her ne olduysa çıkarmak zorunda kaldı. Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. Bir yılanı yeniden doğal ortamına bıraktım öbürü de kendi yoluna devam etti” dedi.