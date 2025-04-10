Erzurum’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulu ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında, ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ezbere şiir okuma yarışması kazananlarına ödülleri verildi.Komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonunda, şiir okuma yarışmasının birincisi, Tortum İlçesinden yarışmaya katılan Ali Emir Akyürek, ikinci Aziziye İlçesinden yarışmaya katılan Feyza Şirci, üçüncü ise Aziziye İlçesinden yarışmaya katılan Aysima Demir oldu. İl Müftülüğü makamında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara, ödülleri Müftü Dr. Rüstem Can verdi.Ödül törenine; Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan’ın yanı sıra ödül alan öğrencilerin velileri ve öğretmenleri de katıldı.