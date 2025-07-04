Biçer, “Toplumsal barışa hizmet eden, terörü sonlandırmayı hedefleyen her gelişme dikkatle izlenmeli ve sağduyuyla karşılanmalıdır” dedi.

Genel Başkan Babacan’ın, “Bir örgüt kendini feshediyor ve silah bırakıyorsa, bundan hep beraber memnun olmamız gerekir” yönündeki sözlerine atıfta bulunan Biçer, bu yaklaşımın Türkiye’nin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı:

“Şiddetin sona ermesi, silahların bırakılması ve örgütlerin kendini feshetmesi; ülkemizin birlik ve dirliğini güçlendirecek önemli gelişmelerdir. Bu sürecin samimiyetle yürütülmesi, hukuk ve demokrasi çerçevesinde ilerlemesi milletimizin ortak talebidir. Elazığ olarak biz, huzur içinde yaşanan bir Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz.”

“ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA YEREL MÜDAHALE KAPASİTESİ ARTIRILMALIDIR”

Orman yangınlarının önlenememesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Biçer, doğal afetlerin rant aracı hâline getirilmesine karşı güçlü yasal önlemler alınması gerektiğini belirtti:

“Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, çıkar amaçlı yangınlara karşı en sert tedbirlerin alınması elzemdir. Aynı zamanda yerel ölçekte müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, afet anında yetki ve sorumluluk paylaşımının netleştirilmesi gerekmektedir. Elazığ gibi tarım ve orman varlığına sahip illerde bu konuya özel önem verilmelidir.”

“SURİYE’DE PARÇALANMIŞLIK DEĞİL, BİRLİK İÇİNDE ÇÖZÜM HEDEFLENMELİDİR”

Babacan’ın toplantıda dile getirdiği dış politika mesajlarını da desteklediklerini belirten Fetih Ahmet Biçer, Türkiye’nin Suriye politikasında istikrara dayalı, çok taraflı ve diplomatik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti:

“Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekleyen, halkının iradesini esas alan ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen aktörlere karşı kararlı bir tutum geliştiren bir dış politika, Türkiye’nin uzun vadeli güvenliği açısından hayati önemdedir.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU, SİYASETİN ÜSTÜNDE BİR İRADE ORTAYA KOYMALIDIR”

DEVA Partisi'nin desteklediği ve Meclis gündemine gelen "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulması planlanan komisyona ilişkin görüşlerini de paylaşan Biçer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu komisyonun gerçek anlamda toplumsal temsiliyete dayalı, objektif, kapsayıcı ve yapıcı önerilerle çalışması halinde kalıcı çözümlerin önünü açacağına inanıyoruz. Sorunların üzeri örtülmeden, cesaretle ve açık bir istişare ortamında yürütülecek bir çalışma, Türkiye’yi daha güvenli bir geleceğe taşıyacaktır.”