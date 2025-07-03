Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Yüksel Ercan, tarım ve hayvancılık sektörüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "Tarım ve hayvancılık, desteklemeye muhtaç bir sektör değildir. Devlet, üreticisiyle birlikte olmalı ve devlet köye dönmelidir" dedi.

“SON 10 YILDA ÇİFTÇİ SAYISININ 1 MİLYON AZALDI”

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Yüksel Ercan, Türkiye’de 2,5 milyon üretici olduğunu ve son 10 yılda çiftçi sayısının 1 milyon azaldığını belirterek, "Elde edilen 100 birim kârın yüzde 90’ı aracılar tarafından paylaşılırken, kalan yüzde 10’u üreticiye kalıyor. Devlet, kooperatifler aracılığıyla üreticinin haklarını korumalı ve üretim maliyetlerini düşürmelidir" dedi.

SANAYİCİLERE VE PERAKENDECİLERE YÖNELİK ÇAĞRI

Sanayicilerin kooperatiflerle doğrudan mal alarak maliyetlerini düşürebileceğini vurgulayan Başkan Ercan, "Sanayici ürünü kooperatiften alarak geleceğini planlar üretimine, AR-GE’sine ve ihracatına odaklanır ve böylece daha ucuza alma çabası son bulur " dedi.

Perakende sektörüne de çağrıda bulunan Başkan Ercan, kooperatiflerin aracısız satış sistemiyle fiyatları düşüreceğini ve gıda enflasyonunu azaltacağını dile getirdi

Öte yandan tarımda eğitim ve AR-GE çalışmalarının üniversitelerle işbirliği içinde yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Ercan, tarım arazileri ve besihanelerin üniversitelerle işbirliği içinde eğitim ve araştırma merkezlerine dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

GENÇLERE YÖNELİK ÇAĞRI

Gençlerin tarım sektöründe önemli bir yer edinmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Ercan, "Tarımda üretim artırılırsa, köylerde yaşam canlanır ve gençlerimiz köyde kalır" dedi.

DEVLET KÖYE DÖNMELİ

Anahtar Parti olarak çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Ercan şunları kaydetti: “Çözüm olarak, devlet köye dönmeli, üreticiyle birlikte çalışmalıdır. Devlet köye dönerse, üretim artar, köylere huzur gelir ve Türkiye tarımda kalkınır.”